Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun'u temsil edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun'u temsil edecek

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Final'nde Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan "Adalet" takımı birinci olarak bölge finallerine katılma ve Samsun'u temsil etme hakkına kavuştu.

Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun'u temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Final’nde Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Adalet” takımı birinci olarak bölge finallerine katılma ve Samsun’u temsil etme hakkına kavuştu.
Yapılan il finallerinde 8 takım ve toplamda 16 genç yarıştı. 4 etap halinde gerçekleştirilen yarışmada, yarışmacılara her etapda farklı bir konu verildi. 16 yarışmacı arasından konuyu en iyi şekilde temellendirebilen ve fikri en iyi biçimde savunabilen takım belirlenmeye çalışıldı. Uzman hocalar yapılan münazaraları takip ederek puanlama gerçekleştirdi.
Puanlama ve yapılan etaplar sonunda Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Adalet” takımı birinci, Bafra Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Genç Bafralılar” takımı ikinci, Terme Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Sosyal Mesafe” takımı üçüncü oldu. “Adalet” takımından Muhammed Fatih Yalçınkaya ve Samed Koca bölge finallerinde Samsun’u temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor (2)
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 ...
Karayolunda büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı
YEREL HABERLER Karayolunda büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı
Rektör Ünal’dan ilk ziyaret Vali Dağlı'ya
YEREL HABERLER Rektör Ünal’dan ilk ziyaret Vali Dağlı'ya
OKA’dan üretici kadınlara Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER OKA’dan üretici kadınlara Proje Döngüsü Yönetimi ...
Demirtaş: “İlkadım’ı güzelleştirmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Demirtaş: “İlkadım’ı güzelleştirmeye devam edeceğiz”
Bafra Belediyesi sokak hayvanlarını pandemide de unutmadı
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi sokak hayvanlarını pandemide de ...
Rahatsızlanan polis memuru, hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Rahatsızlanan polis memuru, hastanede yaşamını ...
SESOB Başkanı Güler: “Korona esnafın işini 4’te 1 oranında düşürdü”
YEREL HABERLER SESOB Başkanı Güler: “Korona esnafın işini 4’te 1 ...
Galericiler ‘süre’ istiyor
YEREL HABERLER Galericiler ‘süre’ istiyor
Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Finali başladı
YEREL HABERLER Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Finali başladı
Sezonun ilk palamutları görücüye çıktı Çingene palamudunun tanesi 5 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Sezonun ilk palamutları görücüye çıktı Çingene ...
Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 ...
Süleyman Demirtaş: “Samsun’da sporu 5 kategoride destekleyeceğiz”
YEREL HABERLER Süleyman Demirtaş: “Samsun’da sporu 5 kategoride ...
Samsun polisinin acı günü
YEREL HABERLER Samsun polisinin acı günü
Büyük Anadolu Hastaneleri'nden "randevu" hatırlatması
YEREL HABERLER Büyük Anadolu Hastaneleri'nden "randevu" hatırlatması
Doğumda yenidoğan ünitesinin olması hayati önemde
YEREL HABERLER Doğumda yenidoğan ünitesinin olması hayati önemde
Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama ...
Büyükşehirden günde 200 yaşlı ve engelliye evde bakım hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehirden günde 200 yaşlı ve engelliye evde bakım ...
"Aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor" Dezenfektan kullanımında önemli uyarılar Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Başar: "Dezenfektan kullanımından sonra eller kurulanmalı, gereksiz el yıkaması yapılmamalıdır" "İnsanlar zamanında değil egzama olduğunda tedavinin peşine gidiyorlar"
YEREL HABERLER "Aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya yol ...
Dr. Gül: “Güneş gözlüğü kullanımının göz kuruluğunu azaltıcı etkisi var”
YEREL HABERLER Dr. Gül: “Güneş gözlüğü kullanımının göz kuruluğunu ...
Otogarda kendisini ateşe veren genç, hastanede öldü
YEREL HABERLER Otogarda kendisini ateşe veren genç, hastanede öldü
Kanser tedavisinde 'sıcak kemoterapi' dönemi
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde 'sıcak kemoterapi' dönemi
Öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X