Samsun''da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişinin Samsun'da oldukları bilgisini aldı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İlkadım ilçesinde 3, Tekkeköy ilçesinde ise 1 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.