Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da polis ekiplerince bir TIR´ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne´ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos Salı günü şüphe üzerine durdurduğu 14 BD 759 plakalı TIR´da arama yaptı. Ekipler, TIR´ın dorsesini açtığında 173 kaçak göçmenle karşılaştı. Konaklamaları için Atatürk Spor Salonu´na götürülen göçmenlerin bir kısmı, sevk sırasında kaçmaya çalıştı. Tamamı yakalanan göçmenler sağlık kontrolünün ardından spor salonunda misafir edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-08-21 09:26:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.