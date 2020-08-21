Rektör Ünal: “AR-GE önceliğimiz” Milletvekili Köktaş, Rektör Ünal’ı ziyaret etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ARGE çalışmalarını önceleyerek eğitime yön vereceklerini söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından OMÜ’ye rektör olarak atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti. Rektör Ünal'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Milletvekili Köktaş, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Ziyarette ayrıca Milletvekili Köktaş ve Rektör Ünal, üniversiteşehir birlikteliğini geliştirecek çalışmalar hakkında fikir ve görüşlerini paylaştılar.

Prof. Dr. Yavuz Ünal, Vekil Köktaş'a ziyaretleri için teşekkür ederek, ARGE çalışmalarını önceleyerek eğitime yön vereceklerini, bilime, kültüre ve ekonomiye katkıyı ön planda tutarak çalışma stratejisi oluşturdukları bilgisini paylaştı.

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