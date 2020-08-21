Samsun'da 2 ayrı fındık bahçesinden 1 ton 100 kilo fındık çalındı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Yenidoğan Mahallesi ile Konakören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsızlar ilçesinin Yenidoğan Mahallesi'nde B.D.'ye ait fındık bahçesinde toplanıp bahçede duran 150 kilo fındığı çaldı. Bir gün sonra fındık toplamak için bahçeye gelen B.D. topladığı fındığın çalındığını fark edince jandarmaya haber vererek şikayetçi oldu.

Konakören Mahallesi'nde ise yine kimliği belirsiz hırsızlar F.B.'nin toplayıp bahçede bıraktığı 950 kilo fındığı çaldı. F.B. de gittiği bahçede topladığı fındığın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Meydana gelen 2 ayrı hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

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