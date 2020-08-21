Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'lı oldukları belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, Irak uyruklu 6 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde
bulunan dijital materyallere el konulurken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-08-21 10:25:07
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