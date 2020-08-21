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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çelebi: "Derneğimiz suçluyla mücadele edecek bir sivil yapıdır”

İHA

İçişleri Bakanlığının onayıyla faaliyet yetkisi alan ve birçok ilde temsilcilikler açan Samsun Özel Dedektiflik Bürosu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Çelebi, "Derneğimiz devletimize her konuda istihbarat sağlayacak, suçluyla mücadele verecek bir sivil yapıdır" dedi.

Çelebi: "Derneğimiz suçluyla mücadele edecek bir sivil yapıdır”

İçişleri Bakanlığının onayıyla faaliyet yetkisi alan ve birçok ilde temsilcilikler açan Samsun Özel Dedektiflik Bürosu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Çelebi, "Derneğimiz devletimize her konuda istihbarat sağlayacak, suçluyla mücadele verecek bir sivil yapıdır” dedi.
Dernek olarak halkın hizmetinde olduklarını belirten Çelebi, “Derneğin amaç ve ilkeleri her türlü hukuksal girişimi yapmak, temsil etmek, gerektiğinde dava açmak veya açılan davalarda üyeleri adına taraf olmak, özel dedektiflik, danışmanlık ve araştırmacılık alanlarında yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların oluşumunda görüş ve önerilerini resmi kurum ve kuruluşlara sunmak, etkin katılımda bulunmak ve kurulacak her türlü komisyonlarda yer almak. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine suçları araştırmak, takip etmek ve devlet yetkililerle bilgi alışverişi yapmak, hukuksal girişimi sağlamaktır. Tüzük gereği faaliyetlerimizde karşılıksız kamu yararına hizmet etmekteyiz. Türkiye geneli temsilcilerimiz sahada halkın mağduriyetlerini gidermektedir. Dava açma, davalara müdahil olma yetkisinde yer alınmaktadır. Derneğimiz İçişleri Bakanlığının onayıyla faaliyet yetkisi almıştır. Devletimize her konuda istihbarat sağlayacak, suçluyla mücadele verecek bir sivil yapıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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