‘Savaş çıksa bir şey olmaz’ deniyordu, kadın kuaförleri de zor durumda Korona kadın kuaförlerinin de işlerini yarıdan fazla düşürdü Kuaförler odasına bağlı esnafın yüzde 15’e yakını kepenk kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Savaş çıksa bir şey olmaz’ deniyordu, kadın kuaförleri de zor durumda Korona kadın kuaförlerinin de işlerini yarıdan fazla düşürdü Kuaförler odasına bağlı esnafın yüzde 15’e yakını kepenk kapattı

İHA

Samsun Umum Bayan Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, korona virüsünden kadın kuaförlerinin de olumsuz etkilendiğini belirterek, odaya kayıtlı çeşitli sektörlerdeki bin esnaftan yaklaşık yüzde 15'inin kepenk kapattığını açıkladı.

‘Savaş çıksa bir şey olmaz’ deniyordu, kadın kuaförleri de zor durumda Korona kadın kuaförlerinin de işlerini yarıdan fazla düşürdü Kuaförler odasına bağlı esnafın yüzde 15’e yakını kepenk kapattı

Samsun Umum Bayan Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, korona virüsünden kadın kuaförlerinin de olumsuz etkilendiğini belirterek, odaya kayıtlı çeşitli sektörlerdeki bin esnaftan yaklaşık yüzde 15’inin kepenk kapattığını açıkladı.
Korona virüsü etkisi her sektörde görülmeye devam ediyor. 'Kadınların savaş çıksa bile güzelliğinden ödün vermeyeceği' düşüncesi de pandemi ile birlikte hayal oldu. Kadın kuaförlerinin işlerinin yarıdan daha fazla düştüğüne değinen Samsun Umum Bayan Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, odaya kayıtlı sektörlerdeki bin esnaftan yaklaşık yüzde 15’inin kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Kadın kuaförlerinin işleri yarıdan fazla düştü”
İşlerin oldukça fazla düştüğünü dile getiren Savaş Kiraz, “Korona virüsü sürecinden kadın kuaförleri de çok etkilendi. ‘Savaş çıksa kozmetik sektörü etkilenmez’ sözü eskiden geçerliymiş. Kadınlar her ne kadar güzelliğinden kısmazsa bile artık cepte güzelleşmeye harcayacak para kalmadığı için kuaförlerden kısmak zorunda kaldılar. Güzellik uzmanlarımız ve kuaförlerimiz 4 tezgahı varsa 2 tezgah çalışmak zorundular. Zaten tezgah aralarında 1 metre boşluk var ama bu uygulama yine devam ediyor. Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz ama sigorta, vergi, kira, elektrik ve su gibi diğer masrafları tam ödemek zorunda kalıyoruz. İşlerimiz zaten yarıdan fazla düştü. Bir de müşteri gelse bile tam kapasite çalışamadığımız için yüzde 50 müşteri kaybımız var. 4 kişi gelse 2 kişi ile ilgilenebiliyoruz. Pandemi sürecinde temel tüketim maddelerinin satışında artış olabilir ama bizim gibi temel tüketim maddeleri olmayan alanlarda ciddi iş kaybı yaşandı” dedi.

“Odaya kayıtlı esnaflardan yüzde 15’i kepenk kapattı”
Esnafa daha çok destek çıkılması gerektiğini vurgulayan Kiraz, şunları söyledi:
“Bu süreçte bayan kuaförlerinde kepenk kapatmalar yaşandı. Yan yana yolculuk yapılmasına izin verilirken, aralarında 1 metreden fazla mesafe olan tezgahlarda yan yana çalışamıyoruz. Bizim odamıza kayıt bin civarında esnaf var. Bunların içerisinde kuaför, güzellik salonları, çocuk yuvaları, masaj salonları ve halı sahalar gibi sektörler de bize bağlı. Bizim camiada yüzde 15 oranında bir kepenk kapatma yaşandı. Bu da yaklaşık olarak 150 esnafın kepenk kapatması anlamına geliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltına alındı
Başkan Sandıkcı’dan Rektör Ünal’a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Sandıkcı’dan Rektör Ünal’a tebrik
Başkan Demir: “Herkesin hayatına dokunacak projeler hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Herkesin hayatına dokunacak projeler ...
Kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı
Plajda ‘engellilere’ özel hizmet
YEREL HABERLER Plajda ‘engellilere’ özel hizmet
Yanlış ayakkabı seçimi diz ağrılarına neden oluyor
YEREL HABERLER Yanlış ayakkabı seçimi diz ağrılarına neden oluyor
Çelebi: "Derneğimiz suçluyla mücadele edecek bir sivil yapıdır”
YEREL HABERLER Çelebi: "Derneğimiz suçluyla mücadele edecek bir ...
Terme’ye 7 milyon TL'lik köprü Terme Çayı’nı ve trafiğini dizginleyecek önlemler Termeye yapılacak yeni köprünün temeli atıldı Başkan Ali Kılıç: "Terme'nin trafik çilesi bu köprü ile çözülecek"
YEREL HABERLER Terme’ye 7 milyon TL'lik köprü Terme Çayı’nı ve ...
Kansere yenik düşen özel harekat polisine son görev
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen özel harekat polisine son görev
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Samsun’da DEAŞ’tan gözaltı sayısı 6’ya çıktı
YEREL HABERLER Samsun’da DEAŞ’tan gözaltı sayısı 6’ya çıktı
Fındık bahçesinden 1 ton 100 kilo fındık çalındı
YEREL HABERLER Fındık bahçesinden 1 ton 100 kilo fındık çalındı
Rektör Ünal: “AR-GE önceliğimiz” Milletvekili Köktaş, Rektör Ünal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “AR-GE önceliğimiz” Milletvekili Köktaş, ...
Binlerce kişiyi ilgilendiren karar çıktı: 'Meslek eğitim merkezlerinden lise diploması' Kalfalık ve ustalık belgesi olanlar telafi dersler ile lise diploması alabilecek Diploma programına dahil olmayan kişiler telafi dersler ile lise diploması alabilecek
YEREL HABERLER Binlerce kişiyi ilgilendiren karar çıktı: 'Meslek ...
Evlenme vaadiyle geldi, 55 bin lira dolandırıp kaçtı
YEREL HABERLER Evlenme vaadiyle geldi, 55 bin lira dolandırıp kaçtı
TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmene sınır dışı
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmene sınır ...
Şaşkın sarhoşun siren paniği kamerada Parkta alkol alan şahıs siren sesini duyunca nereye kaçacağını şaşırdı
YEREL HABERLER Şaşkın sarhoşun siren paniği kamerada Parkta alkol ...
Samsun''da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı
YEREL HABERLER Samsun''da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya ...
Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye gönderildi
YEREL HABERLER Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı ...
Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun'u temsil edecek
YEREL HABERLER Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge ...
Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor (2)
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 ...
Karayolunda büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı
YEREL HABERLER Karayolunda büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı
Rektör Ünal’dan ilk ziyaret Vali Dağlı'ya
YEREL HABERLER Rektör Ünal’dan ilk ziyaret Vali Dağlı'ya

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X