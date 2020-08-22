Jandarma mikrofonu eline aldı, mutluluklar dilerken uyardı Samsun İl Jandarma Komutanlığından örnek uygulama

Samsun’un ilçelerinde jandarma ekipleri pandemi sürecinde yapılan düğün, nişan ve bunun gibi etkinliklerde tören alanlarını sosyal mesafe ve maske konusunda kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığının Covid19 ile mücadele kapsamında yayınlamış olan genelgeleri doğrultusunda özellikle vatandaşların toplu olabileceği düğün alanları denetleniyor. Jandarma ekipleri Ayvacık ilçesinde eline mikrofonu aldı. Öncelikle yeni evli çiftlere 'mutluluklar' diledi. Ardından pandemi ile mücadelede maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgi verdikten sonra İçişleri Bakanlığının “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karatma” sloganı ile gelin ve damatla birlikte levha ile hep bir ağızdan mesaj verdi.

Vatandaşlar jandarma ekiplerine bu örnek uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.