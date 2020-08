40 yıllık motor ustasının en büyük yardımcısı ’Kafe’ isimli köpeği Kafe, ustasına adeta çıraklık yapıyor Hayvansever motor ustası elleriyle karga besliyor, köpeğiyle motorda geziyor

Samsun’da sanayi sitesinde motor tamiri dükkanı olan Hakkı Usta’nın en büyük yardımcısı ’Kafe’ isimli köpeği. Kafe, üzerine takılan pense ve tornavida gibi el malzemeleri ile sahibine yardımcı oluyor. Ayrıca her gün dükkanını ziyarete gelen kargayı elleriyle besleyen Hakkı Usta, hayvanların en iyi dost olduğunu söyledi.

Motorcu Hakkı Usta ’Kafe’ isimli köpeğini 8 yıl önce İlkadım ilçesinde bulunan bir kafede yavru ve terk edilmiş halde buldu. Daha sonra elleriyle büyütüp beslediği Kafe, onun en iyi arkadaşı oldu. Motor tamiratı yaptığı dükkanda her an sahibinin yanında olan Kafe, üzerine koyulan pense, tornavida gibi el malzemeleriyle Hakkı Usta’ya yardımcı oluyor. Sahibinin bindiği motosiklet ile ilginç bir şekilde yolculuk yapan Kafe, taktığı gözlükleriyle trafikte vatandaşların ilgisini çekiyor. Tam bir hayvansever olan Hakkı Usta, son günlerde dükkanda tamirat yaparken birden bire gelen ve daha sonra sürekli uğrayan kargayı elleriyle su veriyor, besliyor.



"Bana vermiş olduğu moral ile 5 tane çırağın yapacağı işi yaptırıyor"

Artık Kafe’nin kendisinin bir parçası olduğunu ifade eden Usta, "Bu köpek kafede terk edilmiş, yavruydu. 8 sene önce aldım ve kendi evladım gibi büyüttüm ve besledim. Senenin 365 günü beraberim. İnsanın senenin 365 günü kimseyle beraber olamaz. Köpeğimi bırakamıyorum. Artık bir parçam oldu. Bana vermiş olduğu moral ile 5 tane çırağın yapacağı işi yaptırıyor. Kendi motosikletimle köpeğimle beraber Türkiye’de 50 bin kilometre yol yaptım. İnsanlar hayvanlaşırken ben bunu insan gibi yaptım. En büyük yardımcılığı bize moral vermesidir. Bizimle beraber yiyor, denize giriyor. Her gün yıkıyorum. Tezgahın altına giriyor" dedi.

Son günler dükkanına sürekli bir karga uğradığını da belirten Usta, "Dükkana geliyor burada kafasına göre takılıyor. Karka da bizlerle kanka oldu. Ne verirsek yiyor. Onun için gittim özel ceviz aldım. Ona da bakıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.