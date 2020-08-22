Samsun'da şiddetli yağış; ev ve iş yerlerini su bastı (1)

Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç su altında kaldı.
Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri bölgede, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
SAMSUN (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Samsun
2020-08-22 10:52:53
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