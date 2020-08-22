Samsun´da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (1)



Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE-Hüseyin KALAYHakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)SAMSUN´un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gece boyu süren sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, bazı işyeri ile evlerin giriş katlarını su bastı.

Samsun´un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde gece saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çarşamba ilçesinde, ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yeri ve ev su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Samsun

2020-08-22 11:11:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.