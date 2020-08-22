Samsun'da polisin maske uygulaması devam ediyor

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Samsun'da polis ekipleri halkın yoğun olduğu caddelerde maske uygulamasına devam etti.

Samsun'da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine maske uygulaması yaptı. Gazi Caddesi Mecidiye Çarşısı üzerinde maske uygulaması yapan ekipler yarım maske takanları uyardı, hiç maske takmayanlara da para cezası yazdı.

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