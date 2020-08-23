Samsun’da selin yaraları sarılıyor Samsun’dan Giresun’a ekipler sevk edildi

– Samsun Valiliği; Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde arama, tarama ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, Giresun’da meydana gelen sel felaketi için de tedbir amaçlı bazı ekiplerin Giresun’a gönderildiğini açıkladı.

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün 22 Ağustos 2020 tarihinde Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde etkili olan yağışların özellikle Çarşamba ilçesinde 100 kg/m2’nin üzerine çıktığı uyarısı üzerine İl AFAD Müdürlüğümüze bağlı 12 arama kurtarma personelimiz bölgede tedbir amaçlı görevlendirilmiştir. Sel ve su baskınının yaşandığı ilçelerimizde valiliğimiz koordinasyonunda ilk andan itibaren başlayan ve aralıksız devam eden hasar tespit ve yardım çalışmaları kapsamında; Kızılay tarafından, Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerimizdeki tarım işçilerine yemek ve içme suyu temin edilmiştir. AFAD tarafından, Samsun Lojistik Deposundan Çarşamba ilçesi Kumköy mevkiindeki 110 mevsimlik tarım işçisine 110 adet ve Salıpazarı ilçesindeki 550 mevsimlik tarım işçisine 550 battaniye teslim edilmiştir” denildi.

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde ilçe belediye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekipleri farklı lokasyonlarda iyileştirme faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Çarşamba ilçemizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlanmış, 23 işyeri ve 38 konutta hasar tespiti yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Samsun Defterdarlık personelleri tarafından 31 evin zarar tespiti işlemi yapılmıştır. Ayrıca yine 22 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.00’de Giresun ilimizde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı, tedbir amaçlı 1 araç 5 personelden oluşan AFAD’a bağlı ilk Acil Müdahale ekibimiz ve 22.55 itibariyle de 1 araç 3 personelden oluşan ikinci ekibimiz Giresun’a hareket etmiştir. 23 Ağustos saat 13.50 itibariyle AFAD’a bağlı 1 araç, 1 Birlik Müdür Vekili ve 5 dalgıçtan oluşan ekibimiz Giresun’a hareket etmiştir. 23 Ağustos’ta saat 11.58’de Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 araç 4 personelden oluşan dalgıç ekibi, SASKİ’ye bağlı 1 adet arazöz ve personel ile 1 adet paletli iş makinası Giresun’a yönlendirilmiştir. 23 Ağustos 16.33’te AFAD’a bağlı 1 adet kadavra köpeği, 2 personel ve 1 araç Giresun’a hareket etmiştir. Samsun AFAD envanterinde olan mobil koordinasyon tırı ise bu akşam saat 20.00’de 2 personel ile Giresun’a hareket edecektir. Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizde yaşanan sel felaketiyle ilgili devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber olmuş olup, vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır. Tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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