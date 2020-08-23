Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak

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TFF 1.Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Samsunspor sezon öncesi Trabzonspor’la özel bir karşılaşma yapacak.



Samsunspor 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Trabzonspor ile 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak. Yapılacak hazırlık maçı Kovid19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

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