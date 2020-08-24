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Samsun'da silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.S. (36) 3 yerinden, O.D.(31) ise sağ elinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan O.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.S., ameliyata giderken polise kendisini vuranın F.S.S. olduğunu söyledi. Elinden yaralanan ve kurşunun içeride kaldığı öğrenilen O.S. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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