4. kattan aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

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Samsun'da evlerinin 4. katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşen 1,5 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşlarındaki R.U.A. balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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