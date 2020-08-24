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Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Covid-19 çıktı

İHA

Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelin Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Covid-19 çıktı

Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelin Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında görevli bir personelin Covid19 testinin pozitif olarak sonuçlandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekibinin Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapacağı araştırmalarının ardından çok sayıda personelin 14 günlük ev karantinasında tutulması bekleniyor.

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