Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Covid-19 çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelin Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında görevli bir personelin Covid19 testinin pozitif olarak sonuçlandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekibinin Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapacağı araştırmalarının ardından çok sayıda personelin 14 günlük ev karantinasında tutulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.