Afrikalı Robben Samsunspor’da Samsunspor, Edwin Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

– Samsunspor, sağ kanattan ceza sahası içine kat ederek sol ayağıyla attığı gollerle Hollandalı yıldız Arjen Robben’e benzetilen Ganalı oyuncu Edwin Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kırmızıbeyazlılar, Vukan Saviçevic, AngeFreddy Plumain ve Guy Serge Cedric Yameogo’nun ardından son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
5 kez Gana A Milli Takımı formasını giymiş olan 29 yaşındaki Gyasi’nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.
Süper Lig'den de talipleri olduğu bilinen Edwin Gyasi, kulüp bazında çıktığı 181 maçta 24 gol kaydetti.
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