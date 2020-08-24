Edwin Gyasi, Samsunspor'da

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TRANSFERDE adı Beşiktaş ile anılan Ganalı oyuncu Edwin Gyasi, Yılport Samsunspor´a 2+1 yıllığına imza attı.
TFF 1. Lig´in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım CSKA Sofya´nın sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi´yi renklerine bağladı. Serbest kalma bedelinin 1 milyon Euro olduğu bildirilen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.
5 kez Gana A Milli Takım forması giyen Edwin Gyasi´nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İçkilli
2020-08-24 13:58:58
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