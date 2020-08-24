Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesinin Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.D. (23) sırtından ve kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.D. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.