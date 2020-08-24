Büyükşehir Samsun ve Giresun’da yaraları sarıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri ile selin vurduğu Giresun’da ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını, yaraların sarılması için devletin tüm birimleriyle vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi.

Giresun’da etkili olan ve can kayıplarının yaşandığı sel ve heyelanın ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. İlk andan itibaren Giresun’a yardım elini uzatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, iş makineleri ve ekiplerini bölgeye sevk etti.

Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Samsun’un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle de gecegündüz çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, selin vurduğu Giresun’a destek istenmesi nedeniyle ekiplerin ilk andan itibaren ulaştığını belirterek, “Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak iş makinelerimizle, teknik personelimizle orada bulunuyoruz. SASKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerimiz Giresun halkının yanında. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi içinde ayrı bir ekibin bu bölgelerde çalıştığını belirten Başkan Demir şunları söyledi:

“Bölgemizde can kaybı olmaması tek tesellimiz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında sahada çalışıyorlar. İlçelerimizin bütün içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, şebeke suyu bundan daha büyük ölçekli yağmurlara da yeterli olacak şekilde yapılacak. Altyapı ve üst yapısıyla Samsun’u en iyi şekilde geleceğe taşıyacağız. Altyapılarımız tamamlandığında bir daha Allah’ın izniyle böyle sorunlarla karşılaşmayacağız” diye konuştu.

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