Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle öldü

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ AYVACIK, (SAMSUN), (DHA)SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen Cemil Soycan (56), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kabaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Soycan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Soycan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ayvacık Mehmet Emin COŞKUNDERE

2020-08-24 17:45:44



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