Fındık toplamaya giden Doğan, maganda kurşunuyla öldü

Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME (SAMSUN), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde ailesine ait bahçeye fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz (15), başına maganda kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Terme ilçesi Akçagün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşı bahçeden tabancayla açılan ateşte, ailesine ait bahçeye fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın başına kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan ve ailesi tarafından otomobille Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, yolda hayatını kaybetti. Jandarma, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Emin COŞKUNDERE
2020-08-24 18:02:11
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