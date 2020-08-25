Bu da maske trendi Samsun'da maske trendi, renkli maskeler çocuklar ve yetişkinler için üretiliyor

Korona virüsü (Covid19) karşı takılan maskelerde yeni bir trend oluştu.

Samsun Mesleki Eğitim Merkezinde bulunan usta öğreticiler ve öğrenciler okullardan gelen talepler üzerine logolu maske üretiyor. Ayrıca her yaştan vatandaşlar içinde renkli ve motifli maskeler üreten merkez seri üretime geçti.

Korona virüs nedeniyle okulların açılması belirsizliğini sürdürürken Samsun'da bulunan bazı okullardan gelen talepler üzerine Mesleki Eğitim Merkezi okullara özel hijyenik ve logolu maske üretmeye başladı. Yüzlerce logolu maske üreten Samsun Mesleki Eğitim Merkezi ayrıca kişinin isteklerine göre işlemeli, boncuklu, motifli hijyenik maskeler üretiyor.

İlk önceliklerinin sağlık olduğunu ifade eden Mesleki Eğitim Merkezinde Usta Öğretici olan Pınar Arslan, "Pandemi süreci başlar başlamaz bizde maske dikimine başladık. Önce ilk olarak cerrahi maske yaptık. Sonrasında kişiye özel maske yaptık. Okullardan siparişler geldi. Onlarla çalışıyoruz. Bir tane şehir dışından özel okuldan talep geldi. Onlar ile görüşeceğiz. Sokağa çıkma yasağı hariç her gün bu atölyede maske ürettik. Samsun içerisinde ayrıca şehir dışında da bir çok yere gönderdik. Genellikle yumuşak olduğu için bebek nevresimlerini tercih ediyoruz. Haziran döneminde okullardan fazla talep geldi. Eylül dönemine hazırlık olsun diye. Yüzlerce maske ürettik" dedi.

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