'Huzursuz bağırsak sendromu' belirtileri ve tedavisi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, 3 aydan uzun devam eden karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi belirtilerin "huzursuz bağırsak sendromu" olabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzm. Dr. Hayrullah Öztürk, sindirim sistemini etkileyen en yaygın hastalıklarından biri olan irritabl bağırsak sendromu (hassas/huzursuz bağırsak) hakkında bilgiler vererek tanı ve tedavi sürecine dikkat çekti. Uzm. Dr. Hayrullah Öztürk, "Mide bağırsak sisteminin en sık görülen hastalıklarından biri olan irritabl bağırsak sendromu (hassas/huzursuz bağırsak) kalın bağırsak hastalığı olarak bilinse de tüm mide bağırsak sistemini de etkiler. Dünya genelinde yaygın bir hastalık olup, özellikle gelişmiş ülkelerde sıklıkla görülmektedir. Kadınlarda daha sıktır ve en çok 2030 yaşları arasında görülmektedir. Stres en önemli tetikleyici ve artırıcı unsurdur. Ayrıca enfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı da başlatıcı sebep olabilmektedir. Klinik bulgularda ise ağrı (karın ağrısı), Şişkinlik, Kabızlık (ve/veya ishal) olarak belirti verir. Stres ve depresyon da bu hastalığı tetiklediği öngörülmektedir. Bu hastalığın tanısı için bu bulguların 3 aydan uzun devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşam kalitesini bozması ve buna sebep olabilecek başka bir hastalık bulunmaması gerekmektedir. Hassas bağırsak sendromunda tedavi, belirtilerin şiddetini azaltmaya ve tekrarlamasını önlemeye yönelik olarak başarılı olmaktadır. Amaç hastaların günlük yaşamlarını sürdürmeleri ve yaşam kalitelerinin bozulmamasının sağlanmasıdır. Diyet değişiklikleri ve ilaç tedavileri ile hastalık geriletilebilir ve oluşturduğu sorunlar hafifletilebilir. Karında rahatsızlık hissi, düzensiz bağırsak hareketleri, belirgin derecede şişkinlik ve acil tuvalet ihtiyacı gibi belirtiler ile ortaya çıkanlar mutlaka bir uzman doktor gözetiminde tedavilerine başlatılmalıdır" dedi.

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