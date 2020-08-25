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Kaçırdıkları kızı alıkoyup darp ettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İHA

Samsun'da kaçırdıkları genç kızı araçta alıkoyup darp ettikleri iddia edilen 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüpheli genç bir kız da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçırdıkları kızı alıkoyup darp ettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Samsun'da kaçırdıkları genç kızı araçta alıkoyup darp ettikleri iddia edilen 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüpheli genç bir kız da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.O. adlı genç kız bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. İddiaya göre otomobilde alıkonulup darp edilen genç kız daha sonra İlkadım ilçesinde araçtan indirildi. Darp sonucu yaralanan T.O. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.C.(27) ve A.K.(19) adlı gençler ile R.K.(20) adlı genç kızı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi, "birden fazla kişi ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.C., A.K. ve R.K. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece Y.C. ve A.K.'nin tutuklanmasına karar verirken, R.K. adlı kız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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