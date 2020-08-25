Samsun'da 2 kişi banka hesabından para çekilerek dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A.'nın (50) banka kartı bilgilerini çalan kimliği belirsiz dolandırıcı hesabında bulunan 51 bin 957 lira parayı ve yine bankada altın hesabından bulunan 70 gram altını bozdurup aldı. Ş.A. polise şikayette bulundu. Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde de Z.G.(50) adlı kadını telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı internet bankacılık yoluyla 40 bin 89 lira zarar uğratıp dolandırdı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ayrı dolandırıcılık olayıyla ilgili faillerin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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