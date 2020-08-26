Önder Atun sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor Erkek Basketbol A Takımı’nın yeni transferi Önder Atun, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Kontrolde ekoefor testine tabi tutulan sporcuya çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.
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