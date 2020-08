Samsunspor yerli sol bekine kavuştu Kerem Can Akyüz 1 yıllığına Samsunspor’da

Samsunspor, tecrübeli sol bek Kerem Can Akyüz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Bursaspor forması giyen tecrübeli sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz ile Samsunspor 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yapılan imza törenine 31 yaşındaki oyuncu Kerem Can Akyüz’ün yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.

Kerem Can Akyüz, geçen sezon TFF 1. Lig’de Bursaspor forması altında 13, Süper Lig ekibi Denizlispor ile de 2 maça çıkmıştı.

