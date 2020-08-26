'Gürültü' tartışmasında eltisini bıçakladı



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Şehri A. (35), çocukların gürültüsü yüzünden tartıştığı, üst komşusu da olan eltisi Nurcan A.'yı (38) bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Şehri A. ise "Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Anlık sinirle kendimi kaybettim" dedi.

Olay, sabah saatlerinde, İlkadım'ın Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan ve elti olan Nurcan A. ile Şehri A. arasında, çocukların gürültüsü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehri A., evinin mutfağından aldığı bıçağı eltisinin karnına sapladı. Ağır yaralanan Nurcan A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurcan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Şehri A.'nın ise ifadesinde, "Eltim ile aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Bundan dolayı sürekli tartışıyorduk. Ben de bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-08-26 13:12:52



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