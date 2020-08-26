Pandemi Kurulu’nda eğitimde korona virüsü önlemleri konuşuldu

– Samsun Valiliği İl Pandemi Kurulu Toplantısı’nda 20202021 eğitim öğretim yılı öncesi korona virüsü ile mücadelede uygulanabilecek tedbirler ele alındı. Rektör Ünal toplantıda tedbirler üzerine söz alarak görüşmeler gerçekleştirdi.

Korona virüsü (Kovid19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirleri görüşmek üzere düzenlenen toplantıda Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve diğer kurul üyeleri de yer aldı.

20202021 eğitimöğretim yılında Samsun genelinde yer alan ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları ile öğrenci yurtlarında korona virüse karşı alınacak önlemler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal rektörlük makamında Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ı kabul etti. Rektör Ünal’a ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyen Yılmaz, hayırlı olsun temennisinde bulundu. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise nazik ziyaretinden dolayı Yılmaz’a teşekkür etti.

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