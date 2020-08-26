Bafra'da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İlhan U. idaresindeki 55 TL 726 plakalı hafif ticari araç, yaya yolundan karşıya geçmekte olan Emrullah T.'nin kullandığı 55 ABG 807 motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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