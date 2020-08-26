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Bafra'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bafra'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İlhan U. idaresindeki 55 TL 726 plakalı hafif ticari araç, yaya yolundan karşıya geçmekte olan Emrullah T.'nin kullandığı 55 ABG 807 motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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