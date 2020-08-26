Samsun'da 'köpek bakım çiftliği'ne uyuşturucu baskını

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, 'köpek bakım çiftliği' olarak kullanılan araziye yapılan baskında 118 kök kenevir bitkisi ve 10 kilo 600 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 'köpek bakım çiftliği' olarak kullanılan arazide kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yapılan çalışma sonucu çiftiliğe yapılan baskında; 118 kök kenevir bitkisi ve 10 kilo 600 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-08-26 15:57:15
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