Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde elde edilen bilgiye istinaden yaptıkları çalışma sonucu M.K. ile ile teması görülen 5 şahıstan 42 adet sentetik ecza hap elde etti. Olayla ilgili M.K. Unkapanı Mahallesi'nde 2 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan M.K. çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.