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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da kamu kurumlarında çay kahve ikramı durduruldu

İHA

– Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri ve paketli su servisi hariç, her türlü yiyecek ve içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Samsun’da kamu kurumlarında çay kahve ikramı durduruldu

– Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri ve paketli su servisi hariç, her türlü yiyecek ve içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsüyle mücadelede yeni kararlar alındı. 26 Ağustos tarihli ve 108 sayılı kararda, “1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayan kontrollü sosyal hayat sürecinde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan hijyen kuralları, maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolunun uymaları gereken kurallar ve almaları gereken tedbirler ayrı ayrı belirlenmekte ve bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecekiçecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Kamu kurumlarında paketli su satışı hariç her türlü yiyecek içecek ikramını durduran karardan çay, kahve, tost, soda gibi ürünler etkilendi. Daha önce Ordu'da da benzer bir karar alınmıştı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında, kolonya dışındaki çay, kahve, çerez gibi tüm ikramlıkların yasaklandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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