Samsun'da narkotik uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer polis ekiplerinin de desteğiyle Canik ilçesinde uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklardaki şüpheli şahıslar, araçlar ve işyerleri ile kahvehanelerde yapılan uygulamaya 206 şahıs, 23 araç, 12 işyeri, 8 park ve 6 metruk bina kontrol edildi. 5 şahıs hakkında Covid19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. 3 şüpheli şahıstan 7 gram plaka esrar maddesi elde edildi ve söz konusu şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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