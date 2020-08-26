Samsun’da Uzaktan Eğitim Destek Birimi ve Okul Destek Hatları kuruldu Samsun İl Milli Eğitim Müdürlügü uzaktan eğitim sürecinde veli ve öğrencilerin yanında

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayacak 20202021 eğitim öğretim dönemi öncesi Uzaktan Eğitim Destek Birimleri ve Okul Destek Hatları kuruldu.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in talimatıyla 17 ilçede Uzaktan Eğitim Destek Birimleri kurularak birim bünyesinde Uzaktan Eğitim Okul Destek Hatları hayata geçirildi. Veli ve öğrencilere destek olmak amacını taşıyan Uzaktan Eğitim Destek Birimleri, oluşturulan Whatsapp hatları ile sorunlara anında çözümler üretmeyi hedefliyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uzaktan Eğitim Okul Destek Hattı’mız Samsun'da uzaktan eğitimle ilgili talep edilen her tür bilgiyi paydaşlara hızlı, açık ve güvenli biçimde ulaştıracaktır. Uzaktan Eğitim Okul Destek Hattı öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle birlikte en verimli çalışma ortamını oluşturmayı amaçlayan bir iletişim sistemidir. Bu hat vasıtasıyla aklınıza takılan her türlü soru ve sorun için konusunda uzman, deneyimli öğretmenlerimizle iletişime geçebilirsiniz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.