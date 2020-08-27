OMÜ Ziraat Fakültesi bin 900 kilo katkısız bal üretti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Arıcılık Birimi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bu yıl bin 900 kilo katkısız bal üretildi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Arıcılık Biriminde eğitimöğretim faaliyetleri, lisansüstü öğrencilerin yürüttüğü araştırma faaliyetleri ve özellikle göçer arıcılık sistemine dahil edilen kolonilerle bal üretimi gerçekleştiriliyor. Gerek zootekni bölümü, gerekse diğer lisans bölümlerinin gerekli duyduğu uygulama faaliyetleri burada yürütülebiliyor. Kafkas ve Karadeniz arı türleri ile ilgili ıslah çalışmaları da bu birimde devam ediyor. Islah çalışmalarından bahseden Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selim Bıyık, “Elimizde üretim ve araştırma faaliyetlerinde kullandığımız Kafkas ve Karadeniz arı türleri mevcut. 2010 yılında TÜBİTAK destekli bir projeyle başladığımız Kafkas arısı ıslah çalışmasına üniversitemizin bilimsel araştırma projelerini destekleme biriminin destekleriyle hala devam etmekteyiz. 2014 ve 2015 yıllarından itibaren de yine üniversitemiz BAP birimi tarafından desteklenen projelerle Karadeniz arısının verim yönünden ıslahına devam etmekteyiz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor” dedi.

Bal üretiminde de iyi bir noktaya gelindiğini belirten Selim Bıyık, “Araştırma ve üretim faaliyetlerinde kullandığımız toplamda 300 civarında kolonimiz mevcut. Bunların yaklaşık yarısını her yıl göçer arıcılık faaliyetine tabi tutarak esas nektar akım bölgelerine götürmekteyiz. Bu yıl arılarımızı Sivas'ın Kangal ilçesinin Mühürkulak köyüne götürdük. Son 4 yıldır o bölgeye götürmekteyiz. Bu yıl bin 700 kilo civarında süzme bal ve yaklaşık 200 kilo civarında petekli bal olmak üzere toplam bin 900 kilo civarında bir bal üretimimiz söz konusu. Ortalama bir mevsimdi bu yıl. Geçen yıl mevsim biraz kurak geçtiği için doğa bundan biraz olumsuz etkilenmişti. Nektar akımı açısından da ciddi bir düşüş söz konusuydu. 700 kilo civarına bir bal üretmiştik. 2018 yılında ise toplamda 3 bin 200 kilo civarında bir bal üretimi gerçekleşmişti. Katkısız bal üretmekteyiz. Herhangi bir ilaç kalıntısı veya katkılı üretim durumu söz konusu değil. Dolayısıyla tüketiciler gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirler” diye konuştu.

Üretilen ballar paketleme birimlerinde uygun koşullarda paketlenerek Ziraat Fakültesi kantininde satışa sunuluyor. Süzme balın kilosu 100 TL’den satılıyor.

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