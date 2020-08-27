Atakum Belediyesi 30 Ağustos’u ‘Büyük Zafer Turu’ ile kutlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi 30 Ağustos’u ‘Büyük Zafer Turu’ ile kutlayacak

İHA

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kontrollü normalleşme dönemi tedbirleri altında gerçekleştireceği mobil etkinlikle kutlayacak. Tiyatro sahnesine dönüştürülen Atakum Belediyesi Büyük Zafer Tırı kent içindeki ana arterlerde yol alarak Atakumlulara zafer coşkusu yaşatacak.

Atakum Belediyesi 30 Ağustos’u ‘Büyük Zafer Turu’ ile kutlayacak

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kontrollü normalleşme dönemi tedbirleri altında gerçekleştireceği mobil etkinlikle kutlayacak. Tiyatro sahnesine dönüştürülen Atakum Belediyesi Büyük Zafer Tırı kent içindeki ana arterlerde yol alarak Atakumlulara zafer coşkusu yaşatacak.
Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sokak etkinlikleri gerçekleştiren Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kontrollü normalleşme dönemi tedbirlerine uygun bir etkinlikle kutlayacak. Dünya tarihinin en önemli kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Zafer’in 98. yıl dönümünde ‘Büyük Zafer Turu’ ile Atakum caddelerinde coşku dolu anlar yaşanacak. Atakum Belediyesi ekiplerince dorse kısmı tiyatro sahnesine dönüştürülen Büyük Zafer Tırı, kent sokaklarında yol alacak. Usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ve Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları, güzergah üzerindeki belirli noktalarda Anadolu topraklarının, Türk Ulusu’nun bağımsızlık mücadelesini anlatan Kuvayı Milliye adlı oyundan özel bölümler sahneleyecek. Büyük Zafer TIR’ına meşaleler ile çevresini aydınlatacak olan üstü açık otobüs eşlik edecek.

Mobil sahnede tiyatro temsili
‘Büyük Zafer Turu’, 30 Ağustos Pazar günü, saat 18.00’de Atakum Belediyesi’nden başlayacak. İsmet İnönü Bulvarı (raylı sistem) güzergahından Yenimahalle Kavşağı’na dek yol alacak olan mobil tiyatro sahnesinde belirli noktalarda temsiller sergilenecek. Büyük Zafer Tırı Yenimahalle Tramvay İstasyonu’na ulaştığında Usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ve Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları, ‘Kuvayı Milliye’ oyununun bir bölümünü sahneleyecek. Vatan Caddesi üzerinden Atakent Bulvarı’na (Cağaloğlu) geçecek olan Büyük Zafer Turu, bu güzergahta ilerleyerek Nişantaşı Caddesi kesişimine dek Atakumlulara bayram coşkusu yaşatacak. Atakumlular da balkon ve pencereleri Türk bayrakları, kırmızıbeyaz renklerle süsleyerek Büyük Zafer Turu’na evlerinden eşlik edecek.

“Pencere ve balkonları kırmızıbeyaz renklerle donatalım”
Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer’e giden yolda bağımsızlık ateşinin Samsun’da yandığını hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız pandemi sürecinde, Samsunluların, Atakumluların kalplerinde taşıdığı Cumhuriyet coşkusu hiç eksilmedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde balkonlarda, pencerelerde hatta çatılarda tüm Atakum ile beraber kutladık. Şu anda kontrollü normalleşme dönemi içerisindeyiz. Sokağa çıkma kısıtlamaları yok ancak tedbirli olmamız, kalabalıklar halinde bir araya gelmememiz gerekiyor. Atakum Belediyesi olarak biz Büyük Zafer’in 98. yıl dönümünde mobil etkinliğimiz ile caddelerde olacağız. Tüm Atakumlulardan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da balkonlarını, pencerelerini kırmızı beyaz renklerle donatmalarını istiyoruz. 30 Ağustos coşkusunu, evlerden çıkmadan, kalabalık gruplar oluşturmadan hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de ilk devlet destekli Orman Okulunda sona gelindi Orman Okulu açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk devlet destekli Orman Okulunda sona ...
Eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk ...
Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan kadın adliyede
YEREL HABERLER Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan ...
Büyükelçi Kiondo’dan Tanzanya’ya yatırım daveti
YEREL HABERLER Büyükelçi Kiondo’dan Tanzanya’ya yatırım daveti
Hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirirken yakalandı
YEREL HABERLER Hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirirken ...
Duygu durum bozukluğu hayatı kabusa çevirebilir
YEREL HABERLER Duygu durum bozukluğu hayatı kabusa çevirebilir
Bafra’da 562 kök kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bafra’da 562 kök kenevir ve 350 gram esrar ele ...
7 kişilik aile her gün ölüm korkusu yaşıyor
YEREL HABERLER 7 kişilik aile her gün ölüm korkusu yaşıyor
OMÜ ve TSO paydaşlık ilişkileri ele alındı Samsun TSO’dan Rektör Ünal’a tebrik ziyareti
YEREL HABERLER OMÜ ve TSO paydaşlık ilişkileri ele alındı Samsun ...
Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını ...
Yaşlı adam evinde cesedi çürümüş halde bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde cesedi çürümüş halde bulundu
Çocuklarda kepçe kulak estetiği Opr. Dr. Yağmur Yaprak Balı: “Kişinin özgüveninin artmasına yardımcı olur"
YEREL HABERLER Çocuklarda kepçe kulak estetiği Opr. Dr. Yağmur ...
OMÜ Ziraat Fakültesi bin 900 kilo katkısız bal üretti
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi bin 900 kilo katkısız bal üretti
Samsun’da Uzaktan Eğitim Destek Birimi ve Okul Destek Hatları kuruldu Samsun İl Milli Eğitim Müdürlügü uzaktan eğitim sürecinde veli ve öğrencilerin yanında
YEREL HABERLER Samsun’da Uzaktan Eğitim Destek Birimi ve Okul Destek ...
Samsun'da narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması
İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
YEREL HABERLER İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
Samsun’da kamu kurumlarında çay kahve ikramı durduruldu
YEREL HABERLER Samsun’da kamu kurumlarında çay kahve ikramı ...
Vali Dağlı: "İlimizin topyekun gelişmesinde büyük yararı olacak"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "İlimizin topyekun gelişmesinde büyük ...
Kooperatif fındık alımına başlıyor
YEREL HABERLER Kooperatif fındık alımına başlıyor
Başkan Sarıcaoğlu: “Sen, ben demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Sarıcaoğlu: “Sen, ben demeden hizmeti eşit ...
Samsun'da kamu kurumlarında ikramlar yasaklandı
YEREL HABERLER Samsun'da kamu kurumlarında ikramlar yasaklandı
‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’ eğitimi başladı
YEREL HABERLER ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’ eğitimi başladı
Polisin objektifinden Samsun
YEREL HABERLER Polisin objektifinden Samsun
Kırılan diş dolgusu yeni problemlere yol açabilir
YEREL HABERLER Kırılan diş dolgusu yeni problemlere yol açabilir

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X