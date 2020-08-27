Türkiye'de ilk devlet destekli Orman Okulunda sona gelindi Orman Okulu açılışa hazırlanıyor

Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisinde yapımına başlanan, Türkiye'de ilk devlet destekli Orman Okulunda sona yaklaşıldı. Canik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yaklaşık iki ay önce yapımına başlanan Canik Orman Okulu açılışa hazırlanıyor.

Hayırsever iş adamı Sezai Erol’un yapımını üstlendiği Orman Okulunda sıfır atık, çevre bilgisi, biyomimikri, oryantiring, ekolojik okuryazarlık, küresel iklim değişikliği, okçuluk, tarım eğitimi, hayvan bakım ve besleme, koleksiyonculuk, sportif tırmanış gibi modüller üzerinden temel derslerin eğitimi verilecek. Çocukların doğal öğrenme teknikleriyle bilim, sanat ve matematik öğrenip sosyal yaşam becerilerini geliştireceği Orman Okulunda eğitimler interaktif bir ortamda verilerek çocukların doğa ve sorunlarına karşı duyarlılık, doğa ile ilgili sorunları tanımlama, araştırma, çözme, doğanın işleyişi hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamalı kişisel gelişim konularında yetkin olmaları sağlanacak.



Türkiye’de ilk devlet destekli Orman Okulu

Türkiye’de ilk devlet destekli Orman Okulu olma özelliğini taşıyan proje alanında incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Projede sona doğru yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası birkaç hafta içerisinde artık açılışa hazır hale gelecek. Yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirdiğimiz için çok mutluyum. Bir hayal kurduk. Çocuklarımızın doğal öğrenme teknikleriyle inşa edilmiş bir alanda ezberden uzak bir ortamda eğitim görüp sosyal yaşam becerilerini geliştirebilecekleri bir okul neden olmasın dedik. Özellikle pandemi sürecinde yaşadıklarımız çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durmaları ve sosyal yaşam becerilerini geliştirmeleri gerekliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu hayalimizi önce İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle sonrasında İl Milli Eğitim Müdürümüzle paylaştık. Onlar da bizimle aynı heyecanı duydular. Bu alanda virane halde duran Gürgenyatak İlkokulu ve müştemilatı bulunuyordu. Bu alanın tahsisini sağladık. Yatırımı gerçekleştirecek hayırsever iş insanını bulduk. Mevcut yapıların restorasyonu yapıldı. Haricinde gözlemevi, macera parkuru, ekim dikim alanları, açık derslikler, kümesler inşa edildi. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eğitimlerin içeriklerini belirlemeleri ve burada verilecek olan tüm eğitimlerin alt yapısının hazırlanması ve yürütülmesi noktasında işbirliği protokolümüzü yaptık. Hamdolsun bugün artık açılış tarihini konuşur hale gelebildik. Çocuklarımızı teknolojinin kölesi olmaktan kurtarmalı ve hayatın içine çekebilmeliyiz. Bu projeyi bu açıdan çokça önemsiyorum. İlçemizi eğitim üssü yapma noktasında kararlıyız. Bu bağlamda en önemli yatırımın insana olan yatırım olduğunu biliyoruz. İlçemizdeki eğitimin kalitesini artırma noktasında eğitimin her alanına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Fiziksel yatırım kadar nitelik de çok önemli. Biz daha çok niteliği artırıcı projeler üzerinde çalışıyoruz. Orman Okulu Projemize destek veren ve bizlerle aynı heyecanı duyan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Uzunlar’a, hayırsever iş insanı Sezai Erol’a ve bu işin mutfağında çalışan çok değerli eğitimcilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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