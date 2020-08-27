Yaza 'sıcak' veda Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin (BTUM) meteorolojik değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacak. Sıcaklığın geçerlilik periyodu 29 Ağustos ile 04 Eylül arasında olacak.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmesi ise şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde genellikle yağış beklenmiyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde bölgemize bağlı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar; Amasya 3740, Tokat 3740, Kastamonu 3638, Çorum 3739, Samsun 2829, Ordu 2829, Sinop 2729 derece civarındadır.”

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