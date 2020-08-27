Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan kadın adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-08-27 18:48:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.