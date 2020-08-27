Hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirirken yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan hazine arazisinde, 562 kök Hint keneviri ve 350 gram esrar yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ve emniyeteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen Barış A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-08-27 18:50:21



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