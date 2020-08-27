Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Çatalkaldırım mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Ç. İdaresindeki 55 JS 649 plakalı otomobil ile Hasan Basri A.'nın kullandığı 55 JE 428 plakalı motosiklet Çatalkaldırım mevkisinde çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelmede motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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