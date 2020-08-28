Araç yıkamaya bir baraj su israf ediliyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Araç yıkamayla ilgili su israfı sonucunda bugün Tükiye’de tüketilen su miktarı yaklaşık bir barajı bir yılda dolduran suya eşit” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Demir, şehirlerde yaşanan su israfı ve alınması gereken tasarruf tedbirlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Şehir alanları ve pek çok sosyal alanda ciddi bir su israfı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir, “Kentlerde su tasarrufu önemli konulardan bir tanesidir. Park ve bahçelerde su israfında önemli maddelerden birini oluşturmaktadır. Aşırı su kullanımının önlenmesi adına belediyelerde su tasarrufu komisyonları kurulmalıdır. Damla sulama ve toprak altı sulama sistemleri tercih edilmelidir. Daha az su tüketen bitkiler öncelikli olmalıdır” diye konuştu.

Kentsel alandaki su tasarrufunun belediyelerin ana gündem maddesini oluşturması gerektiğini söyleyen Demir, “Araç yıkama ve sokak temizliği gibi alanlarda ciddi bir su israfı olduğunu görüyoruz. Araç yıkamayla ilgili su israfı sonucunda Türkiye’de tüketilen su miktarının yaklaşık bir barajı bir yılda dolduran suya eşit miktarda olduğunu düşündüğümüzde bu konuda yapılması gerekenler daha önemli hale geliyor. Su tasarrufu sağlayan ürün kullanımının zorunlu hale gelmesi gerekir. Su kullanılan cihazlara da aynı elektrik enerjisinde kullanılan kriterler gibi belirli düzenlemelerin getirilmesi elzemdir” şeklinde konuştu.

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