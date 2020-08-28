Samsun'da korona vakalarının yoğunlaştığı üç ilçe: Çarşamba, Bafra ve İlkadım Samsun’da Kovid-19 vakalarının yüzde 54’ü Çarşamba, Bafra ve İlkadım ilçelerinde görüldü

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun’da vakalar 3 bölgede yoğunlaşıyor. Vakaların yüzde 54’ünün görüldüğü Çarşamba, İlkadım ve Bafra ilçelerinde yaşayan insanlarımızın artık çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerekiyor” dedi.

Samsun’daki koron virüsü vakalarının bugüne kadar ki genel dağılımı ve vaka artış hızı hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, il genelinde şimdiye kadar görülen vakaların yüzde 54’ünün Çarşamba, İlkadım ve Bafra ilçelerinde gerçekleştiğini, özellikle son dönemlerde vaka artış hızı en yüksek iki ilçe olan Çarşamba ve Bafra ilçelerinde yaşayanların şu dönemde çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerektiğini söyledi.

İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde yaşanan vakaların özellikle düğün, nişan, cenaze, başsağlığı gibi insanların bir arada daha uzun süre kaldığı ortamlarda gerçekleştiğini belirten Sağlık Müdürü Oruç, tarım mevsimiyle birlikte bölgede yaşanan günlük insan hareketliliğin de bu vaka artışını tetiklediğini vurguladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurallara uyulmaması durumunda vaka sayılarının tekrar artışa geçerek, bugüne kadar ki emeklerin hepsinin boşa gideceği noktasında birçok kez uyarı yaptıklarını hatırlatan Oruç, “Sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar, birçoğu hala sevdiklerini korumak için evlerine gitmeden çalışmaya devam ediyorlar. Ancak hepsi artık yorgun ve artan vaka sayılarını görmekten dolayı endişeliler. Onlarla bir araya geldiğimizde en çok şaşırdığımız konu insanlarımızın maske takmama ve sosyal mesafeye dikkat etmeme noktasındaki ısrarı oluyor. Hastanelerimizde sağlık hizmetlerimizi aksamadan sürdürüyoruz, ancak bu durum insanlarımızın sorumsuz bir şekilde, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edip, virüs taşıyıcısı gibi davranmalarını ve hasta sayımızı artırmalarını gerektirmez. Eylül Ekim döneminde başlayacak grip vakalarının korona belirtilerini ve koronanın etkisini tetiklemesinden endişe ediyoruz. Daha kötü bir tabloyla karşılaşmamak ve tekrar yasaklı günlere dönüş yapmamak için artık herkesin toplum sağlığını koruma adına sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanı geldi de geçiyor. Gerekmedikçe lütfen dışarıda, kalabalık ortamlarda zaman geçirmeyelim, gitmeye mecbur olmadığımız düğünlere gitmeyelim, maskesiz dışarı çıkmayalım, hayatımızı kurtaracak en önemli şeylerden biri olan sosyal mesafeye dikkat edelim” diye konuştu.

“Kimse bizim yerimize gelip önlem almayacak ve bizi korumayacak” diyen İl Sağlık Müdürü Oruç, normal günlere dönmenin tek yolunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da defalarca söylediği gibi "maske, sosyal mesafe ve el hijyenine" uyumdan geçtiğini belirterek, Samsun halkını bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

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