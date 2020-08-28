Sosyal medyada müstehcen görüntülerini paylaşan şüpheli yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, uygunsuz görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan N.A., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan uygunsuz görüntülerini paylaşan N.A.'yı takibe aldı. Ekipler, İlkadım ilçesinde oturduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan N.A.'nın evinde arama da yapıldı, dijital materyallere el koyuldu. N.A., 'müstehcenlik içeren görüntüleri paylaşmak' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-08-28 11:48:49
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