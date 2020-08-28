Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da badem ağacı da rekolte de artıyor

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba Salıpazarı karayolu Biçme Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salıpazarı’ndan Çarşamba istikametine seyir eden Ramazan Ç. idaresindeki 55 ZD 010 plakalı otomobil, Murat A.’nün kullandığı 55 ZR 353 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 55 ZR 353 plakalı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan Murat A., 112 acil ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.