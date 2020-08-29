Samsun Üniversitesi ve Canik Belediyesi iş birliği Rektör Aydın ve Başkan Sandıkçı bir araya geldi

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, berberindeki heyetle birlikte Samsun Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.

Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü'nde pandemi koşullarına dikkat edilerek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve beraberindeki heyetle birlikte toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun Üniversitesi ve Canik Belediyesi ortak paydaşlığında yapılacak olan yatırımlar konuşuldu. Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Canik ilçemiz ve belediyemizle beraber güzel işlere imza atma gayretindeyiz. Konu ile alakalı Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı Bey ile sürekli irtibat halindeyiz. Samsun Üniversitesi ve dolayısıyla genel anlamda Samsunumuzun, özelde ise Canik ilçemizin gelişmesi için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya hazırız" dedi.



“Canik, Samsun Üniversitesi ile birlikte yeni bir yüze bürünecek”

Ardından konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, "Samsun Üniversitesi ilimiz ve ilçemizin gelişmesi için büyük bir fırsat. Bizler bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Canik, Samsun Üniversitesi ile birlikte yeni bir yüze bürünecek. Öğrenci potansiyelinin ilçemizde artması başta esnaflarımız olmak üzere vatandaşlarımıza katkı sağlayacak. Biz bu potansiyelin farkındayız ve ona göre hareket ediyoruz. Rektörümüz Sayın Mahmut Aydın'la diyaloğumuz çok güçlü. El ele vererek daha verimli işler başaracağız" şeklinde konuştu.

SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin'in de hazır bulunduğu toplantının ardından Rektör Mahmut Aydın ve Başkan İbrahim Sandıkçı Canik Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.

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